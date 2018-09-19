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СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем
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СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем 

RT на русском + ещё 3 4 часа назад
Фото: АиФ
Следователи возбудило уголовное дело по факту аварии с двумя автобусами в Воронежской области, сообщает региональное управление СК.
Дело заведено по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть пятерых лиц).
Отмечается, что изъята документация автобуса Neoplan, создана следственно-оперативная группа.
Ранее полиция также возбудила дело по факту ДТП.
Авария произошла вечером 18 сентября в Новоусманском районе области. По последним данным, пять человек погибли и около 20 пострадали.
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Источник: Дима Билан попал в ДТП в Москве Три человека погибли и 37 пострадали в ДТП с автобусами под Воронежем При столкновении двух легковых автомобилей в Ростовской области пострадали шесть человек
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