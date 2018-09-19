СК возбудил дело после ДТП с автобусами под Воронежем

Следователи возбудило уголовное дело по факту аварии с двумя автобусами в Воронежской области, сообщает региональное управление СК

Дело заведено по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлёкшие по неосторожности смерть пятерых лиц).

Отмечается, что изъята документация автобуса Neoplan, создана следственно-оперативная группа.

Ранее полиция также возбудила дело по факту ДТП.

Авария произошла вечером 18 сентября в Новоусманском районе области. По последним данным, пять человек погибли и около 20 пострадали.