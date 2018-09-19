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Ространснадзор проверит владельцев столкнувшихся на М-4 «Дон» автобусов
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Ространснадзор проверит владельцев столкнувшихся на М-4 «Дон» автобусов 

Российская Газета + ещё 1 21 минуту назад
Ространснадзор проведет внеплановые проверки перевозчиков, автобусы которых столкнулись на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области. Уже установлено, что они осуществляли заказные перевозки. Как отмечается в сообщении Ространснадзора, «перевозка была заказная, застрахована».
По предварительной информации, ДТП произошло около 20:10 по московскому времени на 525 километре трассы М-4 «Дон» возле села Рогачевка. Столкнулось два автобуса "Вольво" и «Неоплан». В результате столкновения пять человек погибли. Ранено более 30, все они госпитализированы. Детей среди пассажиров не было.
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