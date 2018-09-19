Ещё
Попавшие в ДТП под Воронежем автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям
Далее:
Читайте также:
Ещё

Попавшие в ДТП под Воронежем автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям 

ТАСС 7 часов назад
ВОРОНЕЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Два пассажирских автобуса, попавшие во вторник в ДТП на трассе М-4 «Дон» в Воронежской области, принадлежали индивидуальным предпринимателям из Ставропольского края и Карачаево-Черкесской Республики (КЧР). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
"Автобусы принадлежали индивидуальным предпринимателям. Предпринимателю из Карачаево-Черкесии принадлежал автобус Volvo, а предпринимателю из Ставропольского края — Neoplan. Водитель из КЧР — 1962 года рождения, из Ставрополья — 1972 года рождения. Один из них погиб", — сказала представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Елена Подтынных.
Она уточнила, что погиб водитель Neoplan. По ее данным, еще трое погибших в ДТП также являлись пассажирами этого автобуса.
В свою очередь в пресс-службе Главного управления МЧС России по Воронежской области ТАСС сообщили, что автобус Volvo, следовавший по маршруту Москва — Пятигорск, стоял на обочине. Автобус марки Neoplan врезался в него на ходу.
Как сообщалось ранее, инцидент произошел на 525-м километре трассы М-4 «Дон». По официальным сведениям, погибли пять человек, около 20 пострадали. Детей среди пассажиров не было.
ТАСС: последние новости
Прокуратура начала проверку безопасности перевозок после ДТП с автобусами под Воронежем Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве Четыре человека погибли при столкновении легкового автомобиля и грузовика в Башкирии
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП78
Nissan Navara превратили в экстремальный внедорожник
11 автомобилей, от которых избавляются в первый год после покупки
Новый Lexus ES добрался до России
Kia Niro EV обещает большую дальность хода
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение