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Женщина, пострадавшая в ДТП под Воронежем, скончалась на операционном столе
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Женщина, пострадавшая в ДТП под Воронежем, скончалась на операционном столе 

РИА Новости 7 часов назад
РИА НОВОСТИ. ЖЕНЩИНА, ПОСТРАДАВШАЯ В ДТП ПОД ВОРОНЕЖЕМ, СКОНЧАЛАСЬ НА ОПЕРАЦИОННОМ СТОЛЕ, ЧИСЛО ЖЕРТВ ВЫРОСЛО ДО 5 — ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ РЕГИОНА
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