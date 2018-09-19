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Билан рассказал, как стал виновником ДТП в Москве
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Билан рассказал, как стал виновником ДТП в Москве 

Газета.Ru + ещё 22 6 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российский певец Дима Билан прокомментировал ДТП на Ленинском проспекте, участником которого он стал. Об этом исполнитель написал на своей странице в инстаграме.
По словам Билана, он является виновником аварии, а ДТП произошло, потому что он отвлекся. Певец сообщил, что после инцидента салон заполнился дымом, а удар от подушек безопасности был «ощутимым», из-за чего в голове все перевернулось.
"Шок сейчас догоняет, сами понимаете: выброс адреналина и кортизола", — заявил Билан.
Он добавил, что сам вызвал сотрудников экстренных служб, так как хотел, чтобы все было законно и без «кривотолков и слухов».
Ранее сообщалось, что Билан за рулем Ford Mustang попал в аварию на Ленинском проспекте в Москве.
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