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«Я виноват, отвлекся»: Билан рассказал о подробностях ДТП
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«Я виноват, отвлекся»: Билан рассказал о подробностях ДТП 

Свободная пресса + ещё 8 4 часа назад
Фото: Говорит Москва
Российский певец Дима Билан поделился с общественностью подробностями автоаварии, участником которой он стал. Артист опубликовал свое обращение в Instagram.
«Все обошлось! Стресс словил конечно, но что только не бывает в этой жизни… Салон заполнился резким дымом, подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым, что в голове все перевернулось. Все обошлось! И у всех обошлось! Я виноват в аварии, отвлёкся. Вызвал сам ДПС, пожарных и скорую вызвал, ну чтобы все в законном поле и без инсинуаций, кривотолков и слухов! Люди, будьте внимательнее за рулём!», — написал Билан.
Напомним, ДТП с участием Димы Билана произошло на Ленинском проспекте в Москве. Певец за рулем Ford Mustang въехал в Hyundai.
Ранее «Свободная пресса» сообщала, что Певец Дима Билан долгие годы скрывает возлюбленную. Звезда российской эстрады, которого считают завидным холостяком, на самом деле давно несвободен. Такую информацию озвучила его сестра — Елена Зимина-Белан.
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