Дима Билан рассказал о ДТП Hyundау

Певец отметил, что «словил стресс», так как подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым. Билан признался, что на скорости 40 км/ч врезался в стоящий на светофоре Hyundау. Он сообщил, что сам вызвал все экстренные службы и «полюбовно договорился» с водителем разбитой машины.

Ранее сообщалось, что Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте. Певец был трезв, в результате столкновения никто не пострадал.