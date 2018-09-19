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Дима Билан рассказал о ДТП Hyundау
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Дима Билан рассказал о ДТП Hyundау 

360tv.ru + ещё 1 6 часов назад
Фото: 360tv.ru
Дима Билан в Instagram выложил видео-обращение, в котором рассказал о ДТП, в которое попал на своем Ford Mustang.
Певец отметил, что «словил стресс», так как подушки безопасности сработали резко и удар был ощутимым. Билан признался, что на скорости 40 км/ч врезался в стоящий на светофоре Hyundау. Он сообщил, что сам вызвал все экстренные службы и «полюбовно договорился» с водителем разбитой машины.
Ранее сообщалось, что Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте. Певец был трезв, в результате столкновения никто не пострадал.
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