«Проклятое место»: автомобилисты Приморья врезаются в одно и то же дерево

В среду, 19 сентября, водитель за рулем иномарки врезался в пенек в Артеме, который остался после другой автомобильной аварии, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на dpskontrol_125rus.

По словам очевидцев, авария произошла утром. Водитель за рулем автомобиля Toyota Mark X не справился с управлением и врезался в пенек в городе Артеме.

Отметим, что пенек от дерева остался после предыдущей аварии, которая произошла в пятницу, 14 сентября. Тогда в ДТП погибла девушка, которая управляла автомобилем Honda HR-V

Мнения комментаторов под записью разделились. Некоторые считают, что это место проклято: «Какое-то проклятое место, я его боюсь», «Я там аккорда разложил… Место плохое, я не ехал быстро, но меня потащило там, и в столб!», «Надо освятить».

При этом другие комментаторы отметили, что не стоит в этом месте гонять: «Нормальное место, если ездить с умом… Днем там не бьются, т. к. движение, и все едут аккуратно, а ночью и ранним утром собирает всех это место, как магнит», «Куда ж вы все так торопитесь?», «Достаточно просто не прикручивать там педальку в пол, и все нормально будет».