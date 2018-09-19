Двухлетний мальчик получил травмы по вине водителя автобуса в Якутске

В Якутске маленький мальчик пострадал по вине водителя общественного транспорта. Он получил травмы, родителям малыша пришлось обратиться за медицинской помощью. Об этом сообщил сайт YakutiaMedia.ru.

По данным ГИБДД, двухлетний ребенок получил ушиб носа во время поездки в автобусе по маршруту № 20. Мама пострадавшего мальчика рассказала, что водитель на улице Дзержинского резко затормозил, вследствие чего ее ребенок сильно ударился о поручень.