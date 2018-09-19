Стали известны подробности наезда автобуса на пешехода в Барнауле

В Барнауле в среду 19 сентября автобус 20-го маршрута в 6.30 утра сбил на пешеходном переходе женщину 1972 года рождения, которая скончалась до прибытия бригады скорой медицинской помощи — она ударилась головой о лобовое стекло автобуса. По информации водителя автобуса 1960 года рождения, женщина неожиданно вышла на пешеходный переход, когда ей горел запрещающий сигнал светофора.

Напомним, что трагедия произошла на чётной стороне улицы Солнечная Поляна на перекрёстке с улицей Георгия Исакова в тёмное время суток. Автобус « Мерседес » 1998 года выпуска, эксплуатирующийся в Барнауле с сентября 2012 года и ранее обслуживающий 17 маршрут, следовал из гаража на линию без пассажиров и на автобусной остановке, возле которой произошло ДТП, останавливаться не планировал. У погибшей женщины, как сообщают в социальных сетях, есть взрослая дочь.