В Барнауле автобус 20 маршрута насмерть сбил пешехода

В Барнауле 19 сентября возле пешеходного перехода на улице Солнечная поляна автобус 20 маршрута совершил смертельный наезд на женщину. ДТП произошло на пересечении с улицей Георгия Исакова в восьмом часу утра.

По словам очевидцев, было ещё темно, автобус 20 маршрута следовал пустым, возможно выезжал на линию из гаража и совершил наезд на пешехода, который стоял у автобусной остановки. Женщинау дарилась головой о лобовое стекло автобуса и погибла на месте. Из-за происшествия на перекрёстке образовался транспортный затор. ГИБДД изучает обстоятельства инцидента.

Напомним, что ежедневно на пешеходов в крае совершается около трёх наездов, но не каждый день они приводят к гибели человека.