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В Барнауле автобус 20 маршрута насмерть сбил пешехода
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В Барнауле автобус 20 маршрута насмерть сбил пешехода 

АиФ — Алтай + ещё 5 3 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
В Барнауле 19 сентября возле пешеходного перехода на улице Солнечная поляна автобус 20 маршрута совершил смертельный наезд на женщину. ДТП произошло на пересечении с улицей Георгия Исакова в восьмом часу утра.
По словам очевидцев, было ещё темно, автобус 20 маршрута следовал пустым, возможно выезжал на линию из гаража и совершил наезд на пешехода, который стоял у автобусной остановки. Женщинау дарилась головой о лобовое стекло автобуса и погибла на месте. Из-за происшествия на перекрёстке образовался транспортный затор. ГИБДД изучает обстоятельства инцидента.
Напомним, что ежедневно на пешеходов в крае совершается около трёх наездов, но не каждый день они приводят к гибели человека.
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