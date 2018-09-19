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В Красноярске выделенная полоса на Коммунальном мосту привела к пробкам
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В Красноярске выделенная полоса на Коммунальном мосту привела к пробкам 

АиФ Красноярск + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Красноярск
Сегодня утром, 19 сентября, в Красноярске выделенная полоса для автобусов на Коммунальном мосту привела к автомобильным пробкам на Красноярском рабочем, ул. Матросова, выезде с микрорайона Пашенный.
О том, что здесь будут автомобильные заторы, водители предположили еще накануне — сразу после того, как на мосту появились разметка и знаки для выделенной полосы. Сейчас многие правила игнорирует. За это им грозит штраф — до 1500 рублей. Причем сегодня на мосту дежурили автоинспекторы.
Напомним, до конца октября в городе должно появиться еще 17 выделенных полос.
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