В Красноярске выделенная полоса на Коммунальном мосту привела к пробкам

Сегодня утром, 19 сентября, в Красноярске выделенная полоса для автобусов на Коммунальном мосту привела к автомобильным пробкам на Красноярском рабочем, ул. Матросова, выезде с микрорайона Пашенный.

О том, что здесь будут автомобильные заторы, водители предположили еще накануне — сразу после того, как на мосту появились разметка и знаки для выделенной полосы. Сейчас многие правила игнорирует. За это им грозит штраф — до 1500 рублей. Причем сегодня на мосту дежурили автоинспекторы

Напомним, до конца октября в городе должно появиться еще 17 выделенных полос.