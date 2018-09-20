Ещё
Автобус и грзовик столкнулись на Камчатке
Далее:
Читайте также:
Ещё

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке 

ТАСС + ещё 10 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Четыре человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком на Камчатке, сообщили ТАСС в краевом ГИБДД.
"На 28 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково в 12:30 (03:30 мск) микроавтобус 104 маршрута "Елизово — Петропавловск-Камчатский", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с микрогрузовиком. Скорая забрала троих пассажиров микроавтобуса и водителя грузовика", — сказал собеседник агентства.
Пострадавшие не получили серьезных травм. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.
ТАСС: последние новости
Семьи погибших в ДТП под Воронежем получат страховые выплаты более 2 млн рублей Власти Ставрополья доставят домой жителей региона, попавших в ДТП под Воронежем Дима Билан попал в ДТП на Ленинском проспекте в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»70
ГИБДД готовит новые поправки в ПДД2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП82
«Все соберу и отдам»: расплата за ДТП6
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:31
Водитель легковушки попытался наказать автобус
ДТП
00:48
Погоня за виновником ДТП чуть не обернулась трагедией
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:40
Турбо-баба: американка на велосипеде обогнала суперкары
Автоновости
02:33
Пенсионер на старенькой «Ауди» устроил GTA в Минске
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение