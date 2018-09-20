Автобус и грзовик столкнулись на Камчатке

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на Камчатке

Четыре человека пострадали при столкновении пассажирского микроавтобуса с грузовиком на Камчатке, сообщили ТАСС в краевом ГИБДД "На 28 км трассы Петропавловск-Камчатский — Мильково в 12:30 (03:30 мск) микроавтобус 104 маршрута "Елизово — Петропавловск-Камчатский", по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и столкнулся с микрогрузовиком. Скорая забрала троих пассажиров микроавтобуса и водителя грузовика", — сказал собеседник агентства. Пострадавшие не получили серьезных травм. Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка.