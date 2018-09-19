«Жигули» заехали под КамАЗ в Красноярске

В ночь с 18 сентября на 19 сентября в Красноярске произошло ДТП. ВАЗ-2106 въехал в грузовой автомобиль. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».

Авария случилась в районе дома № 150 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». КамАЗ двигался в сторону Предмостной площади, а отечественная легковушка ехала по встречному направлению. Водитель «жигулей» не справился с управлением и залетел под грузовую машину.