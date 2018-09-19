«Жигули» заехали под КамАЗ в Красноярске 

В ночь с 18 сентября на 19 сентября в Красноярске произошло ДТП. ВАЗ-2106 въехал в грузовой автомобиль. Об этом сообщил сайт «НГС. Новости».
Авария случилась в районе дома № 150 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий». КамАЗ двигался в сторону Предмостной площади, а отечественная легковушка ехала по встречному направлению. Водитель «жигулей» не справился с управлением и залетел под грузовую машину.
Сотрудники автоинспекции не смогли освидетельствовать виновника ДТП, так как он находился без сознания. Его госпитализировали, позже медики возьмут пробу крови и выяснят, был ли он в состоянии алкогольного опьянения.