Начальнику ГИБДД перечисляли взятки на банковскую карту

«По версии следствия с марта по апрель 2018 года обвиняемый через посредника требовал с водителя Toyota 25 тысяч рублей за способствование вынесению постановлений о прекращении производства по делу об административном правонарушении», — сообщила VN.ru помощник прокурора Евгения Дампилова.

ДТП произошло 15 февраля в Новосибирском районе. Столкнулись Toyota и Mercedes, при этом явным виновником аварии был водитель японской машины. Он скрылся с места, но был вскоре найден. Мужчине грозило привлечение к административной ответственности. Гаишник предложил водителю «решить проблему», потребовав через посредника перечислить ему на банковскую карту 25 тысяч рублей. 12 апреля посредник перекинул на карту гаишника первую часть взятки — 20 000 рублей.

«14 июля водитель на проспекте Дзержинского в Новосибирске передал сотруднику ГИБДД оставшуюся часть суммы. Коррупционера задержали с поличным сотрудники службы собственной безопасности ГУ МВД России по Новосибирской области», — добавила Евгения Дампилова.

Уголовное дело по существу рассмотрит Дзержинский районный суд. Известно, что 31-летний обвиняемый работал в ГИБДД с 2013 года начальником одного из отделений полка ДПС. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.