В Гайском округе в ДТП с «ВАЗами» пострадали два человека

В Гайском городском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП у села Терекла, в котором пострадали два человека.

Предварительно выяснено, что днем на 22 километре автомобильной дороги «Гай — Ириклинский» 50-летний водитель «ВАЗ-21310» столкнулся с «ВАЗ-21104», 63-летний водитель которого выполнял обгон. В результате этого «Нива» опрокинулась на проезжей части, травмы получили водитель и пассажир машины. Пострадавшие доставлены в больницу.