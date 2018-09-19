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В Гайском округе в ДТП с «ВАЗами» пострадали два человека
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В Гайском округе в ДТП с «ВАЗами» пострадали два человека 

АиФ-Оренбург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В Гайском городском округе полицейские устанавливают обстоятельства ДТП у села Терекла, в котором пострадали два человека.
Предварительно выяснено, что днем на 22 километре автомобильной дороги «Гай — Ириклинский» 50-летний водитель «ВАЗ-21310» столкнулся с «ВАЗ-21104», 63-летний водитель которого выполнял обгон. В результате этого «Нива» опрокинулась на проезжей части, травмы получили водитель и пассажир машины. Пострадавшие доставлены в больницу.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба УМВД области.
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