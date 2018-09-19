Главные события ночи с 18 на 19 сентября 

Крупная авария с множеством жертв в Воронежской области, план по отказу от доллара, закрытие флорариума в «Зарядье».
Страшная авария с участием двух автобусов произошла в Воронежской обрасти. В результате ДТП погибли пять человек, около 20 госпитализированы к лечебные учреждения с травмами различной тяжести (далее…).
Дима Билан стал виновником ДТП на Ленинском проспекте в центре Москвы. Певец объяснил поступок тем, что он отвлекся на дороге (по теме…).
Флорариум в парке «Зарядье» закрыли до 1 октября из-за технических работ.
В министерстве финансов поддержали предложение главы ВТБ Андрея Костина об отказе от доллара. По мнению ведомства, валюта США не должна участвовать в деловом обороте России.