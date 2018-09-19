Школьник из Башкирии выиграл автомобиль из фильма «Такси» 

14-летний школьник из Стерлитамака выиграл необычный автомобиль. Как сообщает «Российская газета», мальчик стал обладателем точной копии легендарной машины из кинофильма «Такси» марки «Пежо 206».
На капоте авто оставлен автограф Сами Насери. Подросток выиграл автомобиль случайно в интернете. Он подписался на Youtube-канал популярного блогера и оставил свой комментарий. Программа выбрала победителя и им стал стерлитамакский школьник. Как отмечает издание, мальчик интересуется автомобилями и любит фильм «Такси».
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