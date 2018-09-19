Школьник из Башкирии выиграл автомобиль из фильма «Такси»

14-летний школьник из Стерлитамака выиграл необычный автомобиль. Как сообщает «Российская газета», мальчик стал обладателем точной копии легендарной машины из кинофильма «Такси» марки « Пежо 206».

На капоте авто оставлен автограф Сами Насери. Подросток выиграл автомобиль случайно в интернете. Он подписался на Youtube-канал популярного блогера и оставил свой комментарий. Программа выбрала победителя и им стал стерлитамакский школьник. Как отмечает издание, мальчик интересуется автомобилями и любит фильм «Такси».

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