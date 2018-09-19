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«Ему только трамваем управлять»: ярославец перегородил путь маршрутке, выехавшей на встречку
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«Ему только трамваем управлять»: ярославец перегородил путь маршрутке, выехавшей на встречку 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Водитель маршрутки не ожидал, что ему перекроют дорогу
Ярославец Эдуард Гоглов решил проучить водителя маршрутки, нагло нарушающего Правила дорожного движения. Когда все машины встали на красный на перекрёстке улиц Свободы и Городского Вала, мужчина за рулём маршрутки решил схитрить. Транспорт объехал автомобили и встал на встречной полосе, зато первым. Эдуарду это не понравилось, он проехал по своей полосе и встал прямо напротив нарушителя. Водитель маршрутки такого явно не ожидал, он начал активно показывать, мол, объезжай, потом в сердцах махнул рукой и сам объехал перекрывшую путь машину.
Видео с нарушителем выложили в группу «Регион-76» в соцсети «ВКонтакте», где ярославцы его активно обсуждают.
— Ему только трамваем управлять, — написал Николай Крокулев. — Олень, а не водитель.
Большинство подписчиков группы осуждает такое поведение маршрутчика, но нашлись и готовые его защитить.
— Каждый водитель маршрутки так нарушает, я в этом уверен, — написал Григорий. — Если их всех уволят, все пешеходы потом сами же ныть будут, что дождь, а маршруток нет.
Недавно в Ярославле побывал известный блогер Илья Варламов и раскритиковал маршрутки.
— Пазики придумали, чтобы перевозить картошку и гробы в деревнях, а не пассажиров в городах, — написал Илья Варламов в своём блоге.
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