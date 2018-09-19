«Ему только трамваем управлять»: ярославец перегородил путь маршрутке, выехавшей на встречку

Водитель маршрутки не ожидал, что ему перекроют дорогу

Ярославец Эдуард Гоглов решил проучить водителя маршрутки, нагло нарушающего Правила дорожного движения. Когда все машины встали на красный на перекрёстке улиц Свободы и Городского Вала, мужчина за рулём маршрутки решил схитрить. Транспорт объехал автомобили и встал на встречной полосе, зато первым. Эдуарду это не понравилось, он проехал по своей полосе и встал прямо напротив нарушителя. Водитель маршрутки такого явно не ожидал, он начал активно показывать, мол, объезжай, потом в сердцах махнул рукой и сам объехал перекрывшую путь машину.

Видео с нарушителем выложили в группу «Регион-76» в соцсети «ВКонтакте», где ярославцы его активно обсуждают.

— Ему только трамваем управлять, — написал Николай Крокулев. — Олень, а не водитель.

Большинство подписчиков группы осуждает такое поведение маршрутчика, но нашлись и готовые его защитить.

— Каждый водитель маршрутки так нарушает, я в этом уверен, — написал Григорий. — Если их всех уволят, все пешеходы потом сами же ныть будут, что дождь, а маршруток нет.

Недавно в Ярославле побывал известный блогер Илья Варламов и раскритиковал маршрутки.

— Пазики придумали, чтобы перевозить картошку и гробы в деревнях, а не пассажиров в городах, — написал Илья Варламов в своём блоге.