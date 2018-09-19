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Пьеса о Коляде: известного драматурга судят за ДТП с пострадавшим
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Пьеса о Коляде: известного драматурга судят за ДТП с пострадавшим 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня в Кировском районном суде началось заседание по уголовному делу Николая Коляды. Драматург обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 1 ст. 264 УК РФ). Мы ведем трансляцию из зала суда.
19 сент. 09:30  ДТП, из-за которого Коляде грозит уголовная ответственность, произошло в июле 2017 года. Коляда ехал по дублёру Сибирского тракта на Renault Duster, за ним Hyundai Santa Fe. На полосе был снят асфальт из-за ремонта, и драматург стал перестраиваться на соседнюю, отремонтированную полосу. Машину занесло, и в нее въехал Hyundai Santa Fe. После столкновения оба авто улетели в кювет. Пассажир Hyndai Кирилл Генералов, по его словам, получил травму позвоночника и попал в больницу. Коляда и водитель второй машины не пострадали.
19 сент. 09:30  Теперь, как рассказывает Николай Коляда, Кирилл Генералов требует у него публичных извинений и 1 миллион рублей. До этого драматург выплатил пассажиру 200 тысяч.
Николаю Коляде грозит ограничение свободы до трех лет, либо принудительные работы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо арест на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
19 сент. 09:00  Первое заседание должно было пройти 10 сентября, но его отложили из-за того, что в суд не пришла адвокат Коляды, она была занята в другом процессе.
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