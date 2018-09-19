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В Саратове автомобиль с «правительственными» номерами ехал по тротуару
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В Саратове автомобиль с «правительственными» номерами ехал по тротуару 

Свободные новости 59 минут назад
Фото: Свободные новости
Саратвский автомобилист стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, предположительно, совершенного водителем автомобиля областного правительства. Кадры записи видеорегистратора вчера, 18 сентября, появились в группе«Типичный Саратов» ВКонтакте. Согласно хронометру устройства, запись производилась примерно в 13.30 того же дня.
Как следует из видеоролика, водитель автомобиляHyundai NF с номерным знакомА040СА164 сначала с нарушением ПДД припарковался на тротуаре улицы Астраханской у пересечения с Московской, а затем, видимо, поленившись выезжать на проезжую часть, просто поехал по тротуару в сторону Московской.
«Номера этой серии принадлежат администрации города и правительству области», — отмечает автор видео. Стоит отметить, что серия госзнаков А…СА164 действительно закреплена за автотранспортом регионального правительства. Водители машин с такими номерами периодически попадают в ДТП и нарушают правила дорожного движения, привлекая внимание общественности.
Пользователи посоветовали авторам видео отправить его в прессу и в ГИБДД для установления личности и привлеченияк ответственности нарушителя.
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