В Саратове автомобиль с «правительственными» номерами ехал по тротуару

Саратвский автомобилист стал свидетелем грубого нарушения правил дорожного движения, предположительно, совершенного водителем автомобиля областного правительства. Кадры записи видеорегистратора вчера, 18 сентября, появились в группе«Типичный Саратов» ВКонтакте. Согласно хронометру устройства, запись производилась примерно в 13.30 того же дня.

Как следует из видеоролика, водитель автомобиляHyundai NF с номерным знакомА040СА164 сначала с нарушением ПДД припарковался на тротуаре улицы Астраханской у пересечения с Московской, а затем, видимо, поленившись выезжать на проезжую часть, просто поехал по тротуару в сторону Московской.

«Номера этой серии принадлежат администрации города и правительству области», — отмечает автор видео. Стоит отметить, что серия госзнаков А…СА164 действительно закреплена за автотранспортом регионального правительства. Водители машин с такими номерами периодически попадают в ДТП и нарушают правила дорожного движения, привлекая внимание общественности.