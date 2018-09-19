В ГИБДД рассказали о сбитых на Чапаева пешеходах

В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.

Инцидент произошел вчера в 17 часов на пешеходном переходе на улице Чапаева в Петрозаводске.

По информации ГИБДД, водитель автомобиля « Пежо », 1998 года рождения, со стажем вождения 2 года, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, 1981 года рождения, и женщина, 1980 года рождения, получили травмы.

По данным ЕДДС, пострадавший мужчина госпитализирован в БСМП.