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В ГИБДД рассказали о сбитых на Чапаева пешеходах
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В ГИБДД рассказали о сбитых на Чапаева пешеходах 

Карельские вести + ещё 1 34 минуты назад
Фото: Карельские вести
В результате ДТП пострадали мужчина и женщина.
Инцидент произошел вчера в 17 часов на пешеходном переходе на улице Чапаева в Петрозаводске.
По информации ГИБДД, водитель автомобиля «Пежо», 1998 года рождения, со стажем вождения 2 года, совершил наезд на пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина, 1981 года рождения, и женщина, 1980 года рождения, получили травмы.
По данным ЕДДС, пострадавший мужчина госпитализирован в БСМП.
По материалам: ptzgovorit.ru
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