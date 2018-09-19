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Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился
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Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Пользователь Twitter под ником Octobers Very Own опубликовал ролик, на котором сотрудник автомойки пытается спасти две машины от столкновения, встав между ними.
На видео один из автомобилей внезапно сдает назад и рискует врезаться в другой автомобиль. Сотрудник мойки быстро встает между ними и руками останавливает внедорожник.
«Первый день на автомойке. Это будет легко!» — иронически подписал ролик автор. Видео было просмотрено более четырех миллионов раз и набрало почти 235 тысяч лайков. Комментаторы высказывали недоумение по поводу поведения водителей. «Кто ездит на мойке задним ходом?» — удивлялись они.
Несколько пользователей узнали место, где произошел инцидент. «Это что, Kelly’s на Марч-лейн?» — уточнили жители канадского Стоктона. Комментаторы обрадовались тому, что оказались жителями того же города, что и участник ролика. Юзеры восхитились находчивостью парня и назвали его супергероем.
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