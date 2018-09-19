Работник автомойки растолкал машины голыми руками и прославился 

Пользователь Twitter под ником Octobers Very Own опубликовал ролик, на котором сотрудник автомойки пытается спасти две машины от столкновения, встав между ними.
На видео один из автомобилей внезапно сдает назад и рискует врезаться в другой автомобиль. Сотрудник мойки быстро встает между ними и руками останавливает внедорожник.
«Первый день на автомойке. Это будет легко!» — иронически подписал ролик автор. Видео было просмотрено более четырех миллионов раз и набрало почти 235 тысяч лайков. Комментаторы высказывали недоумение по поводу поведения водителей. «Кто ездит на мойке задним ходом?» — удивлялись они.
Несколько пользователей узнали место, где произошел инцидент. «Это что, Kelly’s на Марч-лейн?» — уточнили жители канадского Стоктона. Комментаторы обрадовались тому, что оказались жителями того же города, что и участник ролика. Юзеры восхитились находчивостью парня и назвали его супергероем.