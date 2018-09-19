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Спасатели доставали людей из машины: видео с места ДТП в Ленинском районе Ярославля
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Спасатели доставали людей из машины: видео с места ДТП в Ленинском районе Ярославля 

76.ru 8 часов назад
Фото: 76.ru
Машины врезались лоб в лоб  В интернете появилось видео с места аварии, которая произошла на Республиканском проезде. Лоб в лоб столкнулись «Ниссан-Премьера» и «Лифан». От сильного удара у машин смялись капоты, в ДТП пострадали четыре человека.
— 43-летние водитель и пассажирка «Ниссана» госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 22-летнего водителя и 23-летнюю пассажирку машины «Лифан» отпустили на амбулаторное лечение.
На месте ДТП работали медики, сотрудники ГИБДД и спасатели, им пришлось аккуратно доставать из «Ниссана» получившую травмы женщину.
В обстоятельствах аварии разбирается полиция.
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