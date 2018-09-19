Спасатели доставали людей из машины: видео с места ДТП в Ленинском районе Ярославля

Машины врезались лоб в лоб В интернете появилось видео с места аварии, которая произошла на Республиканском проезде. Лоб в лоб столкнулись «Ниссан-Премьера» и «Лифан». От сильного удара у машин смялись капоты, в ДТП пострадали четыре человека.

— 43-летние водитель и пассажирка « Ниссана » госпитализированы, — рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области. — 22-летнего водителя и 23-летнюю пассажирку машины «Лифан» отпустили на амбулаторное лечение.

На месте ДТП работали медики, сотрудники ГИБДД и спасатели, им пришлось аккуратно доставать из «Ниссана» получившую травмы женщину.

В обстоятельствах аварии разбирается полиция.