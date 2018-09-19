Столкновение автобусов под Воронежем: есть жертвы

В Воронежской области на трассе М-4 «Дон» столкнулись два рейсовых автобуса, которые двигались в попутном направлении. В результате ДТП погибли трое человек, еще 37 пострадали. Состояние десяти пострадавших оценивается как тяжелое. Выясняются обстоятельства аварии. По предварительным данным, столкновение произошло в тот момент, когда один из автобусов стоял на обочине для устранения неисправности.

На 525 км трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе Воронежской области около 20.30 мск столкнулись два автобуса Volvo и Neoplan, принадлежащие перевозчикам из Ставропольского края и Кабардино-Балкарии. Они двигались в попутном направлении и выполняли междугородние перевозки.

В результате столкновения пять человек погибли. Еще 35 пассажиров пострадали, 18 из них госпитализированы. Состояние, как минимум, 10 пострадавших оценивается как тяжелое.

«На месте погибли двое. В машине скорой помощи по дороге в больницу скончался еще один пострадавший. Таким образом, число погибших достигло трех человек», — рассказали в службе «Скорой помощи».

Обстоятельства аварии выясняются. По предварительной информации, столкновение произошло, когда один из автобусов стоял на обочине для устранения неисправности

«Столкнулись два рейсовых автобуса, следовали они из Москвы в южном направлении. Предварительно, автобус Volvo стоял на обочине, вероятно, устранял неисправность, и в него врезался Neoplan», — рассказала ТАСС представитель регионального главка МВД Елена Подтынных.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что один из автобусов следовал по маршруту Москва — Черкесск, второй ехал из Москвы в Пятигорск. В ликвидации последствий аварии задействованы 20 спасателей и четыре единицы спецтехники.

Аварии, с участием пассажирского транспорта случаются достаточно часто. Очередное резонансное ДТП с большим количеством погибших произошло в Ростовской области — жертвами аварии стали жители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), которые ехали в минивэне Volkswagen Transporter из Харькова в находящийся на неподконтрольной Украине территории город Ровеньки (Луганская область) через Россию. Первого августа около 3.00 на 791-м км автодороги М-4 «Дон» Volkswagen врезался в зерновоз «КамАЗ».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

Оба транспортных средства двигались в южном направлении. В Volkswagen, который направлялся в Ровеньки, находилось восемь человек, включая водителя. В итоге шесть из них погибли (четверо мужчин скончались на месте, одна женщина — в машине скорой помощи и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы).

Еще два человека были госпитализированы. Все погибшие и пострадавшие оказались жителями Ровеньков. Водитель грузового автомобиля не пострадал.

Еще одна наиболее крупная авария за последнее время произошла на Украине. В Житомирской области 20 июля примерно в 10.45 на 127-м километре трассы Киев-Чоп в районе села Глубочица микроавтобус Mercedes Sprinter междугородного сообщения, следующий по маршруту Киев — Ровно на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик.

В переполненном микроавтобусе находились водитель и 19 пассажиров, десять из них погибли. Среди жертв оказался водитель, шестилетний мальчик, гражданин Грузии и двое россиян: десятилетняя девочка и 34-летняя женщина. Десять человек, в том числе десятилетний мальчик из России и 11-летняя девочка с Украины, получили серьезные травмы и были доставлены в больницы Житомира.

Как выяснилось позже, водитель уснул за рулем, а перевозка пассажиров вовсе оказалась нелегальной: водитель не имел права вообще управлять автобусом — у него не было водительского удостоверения категории D, а автобус он одолжил у товарища и должен был вернуть его на следующий день.

Фирма, в распоряжении которой имелся лишь один микроавтобус, не имела договора на предрейсовый технический осмотр и медицинский осмотр водителей.

При этом водители в компании перевозчика даже не работали.