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Под Воронежем погибли пять жителей Карачаево-Черкесии
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Под Воронежем погибли пять жителей Карачаево-Черкесии 

ТАСС + ещё 4 3 часа назад
Фото: Вести Воронеж
ТАСС, 19 сентября. Полиция установила личности пяти погибших во вторник вечером в Новоусманском районе Воронежской области, где столкнулись пассажирские автобусы Volvo и Neoplan. Все они жители Республики Карачаево-Черкесия, сообщила в среду пресс-служба ГУ МВД по региону.
"Установлены личности погибших и пострадавших в ДТП с участием двух автобусов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек — пассажиры автобуса Neoplan: трое мужчин в возрасте 29, 45 и 61 года и две женщины в возрасте 47 лет и около 40 лет. Все погибшие жители Республики Карачаево-Черкесия", — сообщили в полиции.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе главы КЧР, Рашид Темрезов поручил организовать доставку родственников жертв и пострадавших в аварии.
"Почти все пассажиры автобуса — это жители Карачаево-Черкесии, ехавшие из Москвы в республику. В связи с этим по поручению главы Карачаево-Черкесии Рашида Темрезова состоялось экстренное заседание комиссии по ЧС, на котором был принят ряд решений.
Всем родственникам погибших и пострадавших будет оказана помощь в проезде к месту происшествия в Воронежскую область", — сообщили в пресс— службе.
В региональном МЧС открыт телефон горячей линии 8-878-22-6-62-00. «Для родственников погибших и пострадавших будет организован транспорт. На месте властями Воронежской области организовано расселение родственников в гостиницах», — говорится в сообщении пресс-службе. Отмечается также, что Рашид Темрезов выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.
Обстоятельства ДТП  Ранее сообщалось, что 18 сентября примерно в 20:20 часов в Новоусманском районе на 525 км автодороги М-4 «Дон» произошло столкновение двух автобусов — Volvo и Neoplan, следовавших в южном направлении. Водитель автобуса Neoplan, 56-летний житель Республики Карачаево-Черкесия, по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с припаркованным на обочине автобусом Volvo, под управлением 46-летнего жителя Ставропольского края.
В результате ДТП, четверо пассажиров погибли на месте, одна женщина скончалась в больнице Воронежа во время операции. Пострадали 12 человек, девять из которых госпитализированы. По данным местной полиции, среди пострадавших жители Карачаево-Черкесии, Московской области и Ставропольского края.
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