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Ростовчанка на внедорожнике «избила» припаркованный автомобиль
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Ростовчанка на внедорожнике «избила» припаркованный автомобиль 

Деловое сообщество 7 часов назад
Во дворе одной из многоэтажек на проспекте Королева в Северном жилом массиве Ростова-на-Дону автолюбительница на внедорожнике «избила» припаркованную машину. Об этом в популярном городском сообществе в социальных сетях написал свидетель инцидента.
«Неадекватная девушка на чёрном Лексусе пыталась проехать и устроила шоу. Она упорно стопорилась, психовала, выходила и не раз била белую машину руками и ногами», — написал автор публикации.
В комментариях жители южной столицы отметили, что на самом деле проехать там было реально и поводов для паники нет. Они высказали мнение, что водителям стоить быть более стрессоустойчивыми.
«Несколько раз посмотрела на фото, не пойму, что ТАМ может мешать?», «Побросают машины под домом, что не проедешь на крупной тачке, а потом удивляются „неадекватам“», — написали под публикацией.
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