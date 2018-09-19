Пронзенный трубой во время ДТП норильчанин пришел в себя

В Норильске мужчина, которого во время страшного ДТП насквозь пронзило трубой, пришел в себя. Об этом сообщило издание «НГС Новости».

Авария произошла 9 сентября в Талнахе (район Норильска). Водитель, управлявший Audi А4, не был пристегнут ремнем безопасности и врезался в бетонное ограждение. После наехал на еще одно ограждение и вылетел в кювет. В результате широкая металлическая труба пробила лобовое стекло и насквозь пронзила мужчину.

Пострадавшему удалили одно легкое. Долгое время он находился в реанимации. Сейчас мужчина в сознании, под постоянным наблюдением специалистов. Прогнозов о дальнейшем состоянии его здоровья медики пока не дают.