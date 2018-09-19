Билан назвал виновника аварии

Певец Дима Билан на своей странице в Instagram прокомментировал аварию, в которую он попал накануне.
По словам артиста, он врезался в Hyundai Solaris, стоявший на светофоре, на скорости 40 километров в час. Певец отметил, что из-за этого у Hyundai сильно смяло багажник. Билан договорился с владельцем автомобиля «полюбовно и по закону».
«Я виноват в аварии, отвлёкся ((!» — признал он.
По его словам, после столкновения салон заполнился дымом, подушки безопасности сработали резко, а удар был таким, «что в голове все перевернулось».
Билан уточнил, что сам вызвал ДПС, пожарных и скорую помощь. Он призвал подписчиков быть внимательнее за рулем.
Ранее сообщалось, что Билан попал в аварию на своем Ford Mustang. СМИ писали, что прямо перед этим он выложил в сториз видео, на котором поет, одновременно снимая себя и управляя машиной.