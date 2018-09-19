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Студентка попала под колеса джипа в Якутске
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Студентка попала под колеса джипа в Якутске 

360tv.ru 7 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Якутске случилось ДТП. В нем пострадала студентка. Об этом сообщил сайт YakutiaMedia.
У культурного центра «Сергеляхские огни» на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку. Виновником аварии оказалась женщина, которая была за рулем черного кроссовера.
По словам очевидцев, пострадавшая от столкновения пролетела в воздухе и головой ударилась об асфальт. Неравнодушные свидетели вызвали бригаду скорой помощи. Медики и автоинспекторы прибыли на место оперативно. Девушку осмотрели врачи, но от шока она не чувствовала боли. Пострадавшую госпитализировали.
Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.
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