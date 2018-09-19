Студентка попала под колеса джипа в Якутске

В Якутске случилось ДТП. В нем пострадала студентка. Об этом сообщил сайт YakutiaMedia.

У культурного центра «Сергеляхские огни» на пешеходном переходе сбили 18-летнюю девушку. Виновником аварии оказалась женщина, которая была за рулем черного кроссовера.

По словам очевидцев, пострадавшая от столкновения пролетела в воздухе и головой ударилась об асфальт. Неравнодушные свидетели вызвали бригаду скорой помощи. Медики и автоинспекторы прибыли на место оперативно. Девушку осмотрели врачи, но от шока она не чувствовала боли. Пострадавшую госпитализировали.

Все обстоятельства и причины произошедшего выясняются.