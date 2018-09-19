«Я паркуюсь как…»: захват тротуаров возле школ и автохамы среди сосен

В этой подборке оказалось много жалоб на автохамов возле школ и садиков. Учебный год стартовал, и родители стали возить детей на занятия. Каждое утро перед началом уроков территории вокруг учебных заведений превращаются в стихийные автостоянки. Парковочных мест (часто их всего 3–5) не хватает на большое количество автомобилей, подъезжающих примерно в одно и то же время.

Подать заявление на автохамов, которые бросают свои автомобили под запрещающими знаками и игнорируют правила, можно через специальную форму на сайте областного полицейского управления.

Присылайте снимки припаркованных с нарушениями автомобилей на нашу электронную почту parkovka@e1.ru. Обязательно указывайте дату и место съёмки, а когда делаете снимки, держите телефон горизонтально, чтобы изображения получались максимально информативными.

А теперь с автоправозащитником Кириллом Форманчуком разберём самые интересные случаи нарушения правил парковки, о которых нам сообщили читатели. В конце этой публикации традиционное голосование за звание главного автохама.

Перегородил вход в детсад

Этот водитель не придумал ничего умнее, как перегородить калитку, ведущую на территорию детского сада, написал нам читатель.

— За лето все успели забыть, что некоторые водители готовы перекрыть единственный выход, чтобы как-то припарковать свой автомобиль. ГИБДД вызвать можно, но, скорее всего, человек вернется раньше, чем приедет эвакуатор. Однако бороться с такими автовладельцами необходимо.

Сделал вид, что не заметил ворота

Водитель этой машины заблокировал въезд на территорию гимназии, встав перед воротами. Пути подъезда к учебным заведениям преграждать ни в коем случае нельзя. Интересно, а как по логике этого водителя к гимназии проедет машина с продуктами или та же спецтехника?

— Часто родителям хочется как можно ближе подъехать к школе. Иначе, по их мнению, ребенок устанет, пока дойдет до дверей здания. Ну и отсутствие парковок около школ тоже затрудняет жизнь автовладельцам.

По-хамски, зато близко к крыльцу

Два водителя подъехали к школе и бросили свои машины на пешеходной дорожке. Там, где постоянно ходят десятки детей. Территория эта огорожена забором от проезжей части, но водителей это не остановило. Лазейки всегда есть.

— Некоторые водители любят преодолевать трудности: переехать через газон, забраться на тротуар, припарковаться на пешеходном переходе, перегородить проезд и так далее. Нормальный автовладелец не сделает такого.

Не учел габариты

Водитель фургона нашел слишком тесное парковочное место для своей машины. Кузов перегородил половину пешеходной дорожки.

«В этом месте небольшой карман для парковки. Но он припарковался. Главное было — на проезжую часть не вылезти, а остальные — ходите как хотите!» — написал читатель.

— Если места для прохода пешеходов достаточно, то нарушения правил нет. Судя по снимку, тут вполне можно пройти. Но сами габариты машины и наличие прицепного устройства, разумеется, создают определенные трудности водителю для парковки.

Автохамы среди сосен

Этот снимок сделан на окраине Екатеринбурга, где расположена детская больница. Водители, которым не хватило места на парковке, устроили стоянку среди сосен. Территория, на которой припаркованы автомобили, со всех сторон огорожена бордюрами.

— В данном случае, разумеется, парковка на газоне и штраф. Но это так, пока трава зеленая есть. Скоро ее завалит снегом, и еще меньше водителей в этом месте будут обращать внимание на то, что нарушают правила.

Встал в проезде

На улице Луначарского водитель припарковал свой автомобиль в проезде, который ведет во двор. Он оставил достаточно места, чтобы мимо могли проехать другие машины. А вот пешеходам пройти трудно: позади автомобиля виден бетонный блок.

— С точки зрения ПДД машина стоит с нарушением. Парковаться в проездах неправильно. Можно звонить в автоинспекцию и требовать эвакуировать эту машину.

Все равно ремонт идет…

Владелец этого кроссовера не смог припарковать свой автомобиль параллельно краю проезжей части, как это сделали другие автомобилисты. Ему банально не хватило места. Тогда водитель просто выехал на ремонтируемый тротуар. Все равно там ремонт, вдруг никто не ходит?

— Даже если люди не ходят по тротуару и ведется ремонт, это не повод так парковаться. Другое дело, что эвакуировать машину из такого раскоряченного положения сложновато. Видимо, этим и воспользовался данный водитель.

А теперь посмотрите на другие фотографии, которые прислали нам читатели.

В нашей предыдущей подборке главным автохамом признали водителя, который бросил свою машину посередине проезжей части.