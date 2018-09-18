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Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем
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Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем 

РИА Новости + ещё 11 17 часов назад
Фото: Sputnik Эстония
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Опубликовано видео ДТП на автодороге М-4 «Дон» в Воронежской области. Ролик опубликовал телеканал RT.
Ранее стало известно, что на 525-м километре трассы, возле поворота на Новую Усмань, произошло столкновение двух автобусов.
На записи видно, как спасатели вытаскивают пострадавших из искареженных транспортных средств.
По последним данным МЧС, в результате аварии погибли пять человек, еще 20 пострадали.
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Публикация от Госавтоинспекция МВД России (@gibdd.rus)
18 Сен 2018 в 11:43 PDT  "Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести", — сообщил РИА Новости представитель спецслужб.
Как рассказали в МЧС, пострадавшие находятся в больницах Воронежа, а также Каширского и Новозуманского района области. Медицинскую помощь оказывают и на месте ДТП.
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