Опубликовано видео с места ДТП под Воронежем

Ранее стало известно, что на 525-м километре трассы, возле поворота на Новую Усмань, произошло столкновение двух автобусов.

На записи видно, как спасатели вытаскивают пострадавших из искареженных транспортных средств.

По последним данным МЧС, в результате аварии погибли пять человек, еще 20 пострадали.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

18 Сен 2018 в 11:43 PDT "Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, восемь — в состоянии средней тяжести", — сообщил РИА Новости представитель спецслужб.