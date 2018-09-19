В Ростове КАМАЗ с отказавшими тормозами вылетел на тротуар

В Ростове-на-Дону у грузовика КАМАЗ отказали тормоза, из-за чего он выехал на тротуар, попутно снеся ограждение. Инцидент произошел в ночь на среду, 19 сентября, на проспекте Космонавтов в районе остановки «Поликлиника». Об этом свидетели происшествия рассказали в популярном городском сообществе в социальных сетях. Как следует из опубликованных снимков, у большегруза разбита вся передняя часть, а забор сильно поврежден. По счастливой случайности на тротуаре в момент ДТП не оказалось пешеходов — из-за чего пострадавших нет.