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1400 водителей попались пьяными за рулём с начала года
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1400 водителей попались пьяными за рулём с начала года 

АиФ Кузбасс + ещё 2 5 часов назад
Фото: АиФ Кузбасс
Кемерово, 19 сентября — АиФ-Кузбасс. Из 1400 водителей, которых инспекторы ОГИБДД Кемерова застали за рулём с признаками опьянения, около 250 попались на этом правонарушении повторно, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения Кемеровского отдела ГАИ.
«По вине водителей с признаками опьянения в этом году в Кемерове произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. На лицо безответственность и абсолютное неуважение по отношению к другим. Многие автомобилисты при задержании пытаются найти себе оправдание, мол, выпил совсем немного или ехал очень медленно… Оправдания для водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, нет!» — прокомментировал ситуацию начальник ОГИБДД г. Кемерово Дмитрий Волков.
О водителях, которые ведут себя за рулём неадекватно, горожане могут сообщить в отдел ГИБДД по телефону 52-29-65, с мобильного телефона о подозрительных водителях можно сообщить по телефонам 112 или 02.
Напомним, с 2015 года рецидивистам, севшим за руль нетрезвыми повторно, грозит уголовная ответственность. За весь период действия этой статьи УК за пьяное вождение получили сроки 20 человек. В 2018 году один нарушитель был приговорён не только к лишению водительских прав на 34 месяца, но и к лишению свободы на два года и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальные рецидивисты получили крупные штрафы.
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