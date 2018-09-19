1400 водителей попались пьяными за рулём с начала года

Кемерово, 19 сентября — АиФ-Кузбасс . Из 1400 водителей, которых инспекторы ОГИБДД Кемерова застали за рулём с признаками опьянения, около 250 попались на этом правонарушении повторно, сообщили в группе пропаганды безопасности дорожного движения Кемеровского отдела ГАИ.

«По вине водителей с признаками опьянения в этом году в Кемерове произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. На лицо безответственность и абсолютное неуважение по отношению к другим. Многие автомобилисты при задержании пытаются найти себе оправдание, мол, выпил совсем немного или ехал очень медленно… Оправдания для водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, нет!» — прокомментировал ситуацию начальник ОГИБДД г. Кемерово Дмитрий Волков

О водителях, которые ведут себя за рулём неадекватно, горожане могут сообщить в отдел ГИБДД по телефону 52-29-65, с мобильного телефона о подозрительных водителях можно сообщить по телефонам 112 или 02.

Напомним, с 2015 года рецидивистам, севшим за руль нетрезвыми повторно, грозит уголовная ответственность. За весь период действия этой статьи УК за пьяное вождение получили сроки 20 человек. В 2018 году один нарушитель был приговорён не только к лишению водительских прав на 34 месяца, но и к лишению свободы на два года и четыре месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении. Остальные рецидивисты получили крупные штрафы.