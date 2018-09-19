Дочь погибшего в ДТП саратовца ищет свидетелей происшествия

Саратовская пользовательница «ВКонтакте» под ником Anastasiya Yakimova просит срочной помощи и разыскивает свидетелей смертельного ДТП на улице Лунной, в котором погиб её отец. Обращение к горожанам женщина опубликовала вчера, 18 сентября, в группе «Типичный Саратов».

«16.09.2018 года в шесть утра возле дома №23по улице Лунной произошло смертельное ДТП. Моего отца сбил 18-летний парень на белой «Ниве». Прошу, если были свидетели, напишите, пожалуйста, мне в сообщения», — обратилась горожанка к участникам группы, отметив, что ей важна любая помощь.

Дочь погибшего уточнила, что с расследованием дела есть проблемы.

Напомним, на улице Лунной 53-летнего мужчину сбил на пешеходном переходе 18-летний водитель «Нивы».