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Дочь погибшего в ДТП саратовца ищет свидетелей происшествия
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Дочь погибшего в ДТП саратовца ищет свидетелей происшествия 

Свободные новости 6 часов назад
Фото: Свободные новости
Саратовская пользовательница «ВКонтакте» под ником Anastasiya Yakimova просит срочной помощи и разыскивает свидетелей смертельного ДТП на улице Лунной, в котором погиб её отец. Обращение к горожанам женщина опубликовала вчера, 18 сентября, в группе «Типичный Саратов».
«16.09.2018 года в шесть утра возле дома №23по улице Лунной произошло смертельное ДТП. Моего отца сбил 18-летний парень на белой «Ниве». Прошу, если были свидетели, напишите, пожалуйста, мне в сообщения», — обратилась горожанка к участникам группы, отметив, что ей важна любая помощь.
Дочь погибшего уточнила, что с расследованием дела есть проблемы.
Напомним, на улице Лунной 53-летнего мужчину сбил на пешеходном переходе 18-летний водитель «Нивы».
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