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В Усть-Лабинске 2-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе
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В Усть-Лабинске 2-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе 

Новая Кубань + ещё 2 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Авария произошла вчера вечером.
Около 18:00 водитель «Форд Фокус» допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка.
2-летняя девочка шла по пешеходному переходу в сопровождении взрослых.
За рулем иномарки находился 25-летний молодой человек.
Как уточнили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ключицы и обеих ног. С места ДТП она была доставлена в больницу.
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