В Усть-Лабинске 2-летнего ребенка сбили на пешеходном переходе 

Краснодар. 19 сентября — Новая Кубань. Авария произошла вчера вечером.
Около 18:00 водитель «Форд Фокус» допустил наезд на несовершеннолетнего ребенка.
2-летняя девочка шла по пешеходному переходу в сопровождении взрослых.
За рулем иномарки находился 25-летний молодой человек.
Как уточнили в отделе по пропаганде УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю, у девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, переломы ключицы и обеих ног. С места ДТП она была доставлена в больницу.