После ДТП в Воронежской области проведут перевозчиков 

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Внеплановая проверка перевозчиков после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области займет до 20 дней, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора.
"По законодательству до 20 дней", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о сроках проверки. По его словам, проверка будет производиться в отношении перевозчиков, автобусы которых участвовали в ДТП.
Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo (Москва — Ставрополь). В результате ДТП погибло пять человек, 20 пострадали.