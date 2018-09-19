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После ДТП в Воронежской области проведут перевозчиков
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После ДТП в Воронежской области проведут перевозчиков 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Внеплановая проверка перевозчиков после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области займет до 20 дней, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора.
"По законодательству до 20 дней", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о сроках проверки. По его словам, проверка будет производиться в отношении перевозчиков, автобусы которых участвовали в ДТП.
Авария произошла в 20.20 мск вторника на 525-м километре трассы М-4 «Дон» в Новоусманском районе. Автобус Neoplan, следовавший из Москвы в Карачаево-Черкесию, врезался в стоявший на обочине автобус Volvo (Москва — Ставрополь). В результате ДТП погибло пять человек, 20 пострадали.
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