После ДТП в Воронежской области проведут перевозчиков

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости . Внеплановая проверка перевозчиков после аварии с участием двух автобусов в Воронежской области займет до 20 дней, сообщил РИА Новости представитель Ространснадзора

"По законодательству до 20 дней", — сказал собеседник агентства в ответ на вопрос о сроках проверки. По его словам, проверка будет производиться в отношении перевозчиков, автобусы которых участвовали в ДТП.