В Ливнах «четверка» сбила задним ходом мопед

Накануне, 18 сентября, дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось в городе Ливны на улице Орловской.

Водитель ВАЗ-21043 в районе дома №16 задним ходом двигался от края проезжей части. Он не заметил ехавший по дороге мопед «Альфа-Омакс» и сбил мотоциклистов. Водитель и пассажир двухколесного транспортного средства получили травмы, сообщает УГИБДД России по Орловской области.

Все за прошедшие на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в двух из них три человека получили травмы.