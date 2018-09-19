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В Ливнах «четверка» сбила задним ходом мопед
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В Ливнах «четверка» сбила задним ходом мопед 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Накануне, 18 сентября, дорожно-транспортное происшествие с двумя пострадавшими случилось в городе Ливны на улице Орловской.
Водитель ВАЗ-21043 в районе дома №16 задним ходом двигался от края проезжей части. Он не заметил ехавший по дороге мопед «Альфа-Омакс» и сбил мотоциклистов. Водитель и пассажир двухколесного транспортного средства получили травмы, сообщает УГИБДД России по Орловской области.
Все за прошедшие на территории региона было зарегистрировано 15 ДТП, в двух из них три человека получили травмы.
Сообщение В Ливнах «четверка» сбила задним ходом мопед появились сначала на РИА 57.
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