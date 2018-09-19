Башкирия получит 25 автомобилей скорой помощи

В этом году предусмотрена поставка в субъекты страны 895 автомобилей скорой медицинской помощи. В том числе, Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи. На закупку автомобилей скорой в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей.

Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи определены крупнейшие российские производители — автомобильный завод «ГАЗ» и ООО « УАЗ ».

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook