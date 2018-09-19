Ещё
Башкирия получит 25 автомобилей скорой помощи
Далее:
Читайте также:
Ещё

Башкирия получит 25 автомобилей скорой помощи 

ГОРОБЗОР.РУ + ещё 1 6 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.
В этом году предусмотрена поставка в субъекты страны 895 автомобилей скорой медицинской помощи. В том числе, Башкирия до конца года получит 25 автомобилей скорой помощи. На закупку автомобилей скорой в федеральном бюджете предусмотрено 2,5 млрд рублей.
Поставщиками автомобилей скорой медицинской помощи определены крупнейшие российские производители — автомобильный завод «ГАЗ» и ООО «УАЗ».
Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook
ГОРОБЗОР.РУ: последние новости
Школьник из Башкирии выиграл автомобиль из фильма «Такси» У автомобилей в России может появиться новый отличительный знак В Башкирии девушка без прав устроила ДТП, есть погибший
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение