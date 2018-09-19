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В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, возбудили дело
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В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, возбудили дело 

АиФ 6 часов назад
Фото: АиФ
В отношении пьяного водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Первомайском районе, возбудили уголовное дело.
Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 18 сентября. На 368-м километре трассы М-8 водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lanos, врезался в прицеп автомобиля Volvo, который остановился перед светофором.
В результате ДТП погиб один из пассажиров Chevrolet. Еще два человека госпитализированы с травмами. Оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.
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