В отношении пьяного водителя, устроившего смертельное ДТП, возбудили дело

В отношении пьяного водителя, который стал виновником смертельного ДТП в Первомайском районе, возбудили уголовное дело.

Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла 18 сентября. На 368-м километре трассы М-8 водитель, находясь за рулем автомобиля Chevrolet Lanos, врезался в прицеп автомобиля Volvo , который остановился перед светофором.

В результате ДТП погиб один из пассажиров Chevrolet. Еще два человека госпитализированы с травмами. Оказалось, что водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина задержан.