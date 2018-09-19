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В Острове столкнулись два легковых автомобиля
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В Острове столкнулись два легковых автомобиля 

АиФ Северо-запад 6 часов назад
Пожарно-спасательные подразделения Псковской области принимали участие в ликвидации ДТП в Остров
Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, сообщение о ДТП на пульт дежурного поступило в 07:47 19 сентября 2018 года. Звонивший сообщил, что на улице Освобождения столкнулись два легковых автомобиля.
Для ликвидации ДТП привлекалась 1 единица техники, 3 человека.
В ведомстве напоминают елефон экстренного вызова службы спасения — 112. Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Псковской области 8 (8112) 79-99-99.
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