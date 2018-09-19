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Ночью во Мценске «Фокус» протаранил «Сонату»
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Ночью во Мценске «Фокус» протаранил «Сонату» 

РИА 57 6 часов назад
Фото: РИА 57
Сегодня, 19 сентября, дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим случилось во Мценске на улице Кузьмина.
Примерно в 00:40 у дома №5«Б» водитель «Форд-Фокус», проигнорировав разметку, выехал на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с «Хендай-Соната». Водитель протараненной машины получил травмы, скорой был доставлен в Мценскую центральную районную больницу. После оказания медицинской помощи, он был направлен на амбулаторное лечение, сообщает УГИБДД УМВД России по Орловской области.
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