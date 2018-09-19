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Пермяк отсудил двойную стоимость некачественной иномарки
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Пермяк отсудил двойную стоимость некачественной иномарки 

АиФ Пермь 6 часов назад
Фото: АиФ Пермь
Четыре года назад пермяк приобрёл за 1 млн 309 тысяч 900 рублей иномарку Kia Sorento. Изготовитель предоставил на автомобиль гарантию на 60 месяцев. На пятом году эксплуатации владелец отдал авто в гарантийный ремонт. Процесс затянулся на срок более 30 дней.
Вдобавок проведённая экспертиза выявила, что автомобиль имел недостатки в работе автоматической коробки передач в виде «толчков» в положении «D» и «R», а также при автоматическом переключении скоростей в процессе движения автомобиля.
Автовладелец подал иск в суд с требованием взыскать с производителя деньги за некачественный товар, убытки, связанные с оплатой процентов по кредитному договору, разницу между ценой автомобиля по договору и ценой соответствующего автомобиля на момент вынесения решения суда, неустойку за нарушение сроков удовлетворения требования по возврату денежных средств, компенсацию морального вреда, штраф, а также судебные расходы.
И выиграл процесс. Ответчик обжаловал постановление районного суда в вышестоящей инстанции, но, как сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда, апелляционная жалоба осталась без удовлетворения. Общая сумма, которую должен выплатить ответчик автовладельцу, составила двойную стоимость иномарки.
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