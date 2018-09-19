Ещё
Водитель ВАЗа погиб в ДТП под Воронежем, пострадала женщина и ребенок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водитель ВАЗа погиб в ДТП под Воронежем, пострадала женщина и ребенок 

АиФ + ещё 1 4 часа назад
Фото: АиФ
Около 21:50 18 сентября в Боброве в ДТП разбился насмерть 25-летний водитель ВАЗ-21074, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 27-летний житель Россошанского района, осуществлявший буксировку автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу встречной «семерке». ВАЗ-21074, под управлением 25-летнего воронежца, врезался в буксировочный трос.
Водитель ВАЗа умер в реанимации после госпитализации. Его пассажиры, 25-летняя девушка и двухлетний мальчик, с травмами попали в больницу.
Еще одно смертельное ДТП произошло 18 сентября около 12.15 в Новохоперском районе. 62-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, отчего машина опрокинулась в кювет. Автомобилист погиб на месте, его 57-летний пассажир получил травмы.
АиФ: последние новости
В Воронеже завели уголовное дело после ДТП с пятью погибшими Последствия столкновения двух автобусов под Воронежем попали на видео По вине пьяных водителей в Курской области погибли 22 человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобусы смерти: что привело к трагедии2
Сын Кадышевой на машине за 30 млн попал в ДТП80
Мясорубка на трассе М-4 «Дон»69
Парковка в Москве стала бесплатной30
Представлен большой кроссовер Seat
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
01:24
Водитель выставил беременную из автобуса
ДТП Статьи
00:18
Парковка в Москве стала бесплатной
Автоновости
00:32
Билан назвал виновника аварии
ДТП
03:35
Гаишникам запретили снимать номера
Автоновости
01:15
Украинцы погибли в ДТП под Петербургом
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение