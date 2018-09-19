Водитель ВАЗа погиб в ДТП под Воронежем, пострадала женщина и ребенок

Около 21:50 18 сентября в Боброве в ДТП разбился насмерть 25-летний водитель ВАЗ-21074, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

По информации ведомства, 27-летний житель Россошанского района, осуществлявший буксировку автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу встречной «семерке». ВАЗ-21074, под управлением 25-летнего воронежца, врезался в буксировочный трос.

Водитель ВАЗа умер в реанимации после госпитализации. Его пассажиры, 25-летняя девушка и двухлетний мальчик, с травмами попали в больницу.