Водитель ВАЗа погиб в ДТП под Воронежем, пострадала женщина и ребенок 

Около 21:50 18 сентября в Боброве в ДТП разбился насмерть 25-летний водитель ВАЗ-21074, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
По информации ведомства, 27-летний житель Россошанского района, осуществлявший буксировку автомобиля, выезжая с второстепенной дороги, не уступил дорогу встречной «семерке». ВАЗ-21074, под управлением 25-летнего воронежца, врезался в буксировочный трос.
Водитель ВАЗа умер в реанимации после госпитализации. Его пассажиры, 25-летняя девушка и двухлетний мальчик, с травмами попали в больницу.
Еще одно смертельное ДТП произошло 18 сентября около 12.15 в Новохоперском районе. 62-летний водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением, отчего машина опрокинулась в кювет. Автомобилист погиб на месте, его 57-летний пассажир получил травмы.