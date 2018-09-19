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В Самаре автомобиль после ДТП отбросило на пешеходов, пострадали 4 человека
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В Самаре автомобиль после ДТП отбросило на пешеходов, пострадали 4 человека 

ТРК Губерния 6 часов назад
Фото: ТРК Губерния
Авария произошла в Промышленном районе во вторник, 18 сентября. Около 8 часов утра LADA Largus поворачивал налево с Ново-Вокзальной на проспект Карла Маркса. При этом 49-летний водитель не пропустил на перекрестке автомобиль, который двигался во встречном направлении. Избежать столкновения 51-летний мужчина, управлявший Mitsubishi ASX, не смог. Кроссовер протаранил вазовскую легковушку. «Ларгус» откинуло на тротуар, где находились пешеходы. Пострадали две женщины (64 и 58 лет). Обе были госпитализированы, сообщает областной главк. Кроме того, в больнице оказались водитель иномарки и 37-летняя пассажирка отечественного авто. Известно, что женщине назначено амбулаторное лечение. Все остальные пострадавшие находятся под присмотром врачей.
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Фото: ГУ МВД России по Самарской области
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