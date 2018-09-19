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В Тюмени полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины
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В Тюмени полицейские выясняют обстоятельства гибели мужчины 

N24.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: N24.ru
Трагедия случилась утром, 19 сентября, во дворе дома номер 2 по улице Домостроителей. По словам очевидцев, мужчина мог выпасть из окна. Фото с места происшествия опубликовано в сообществе «ЧС Тюмень».
Как сообщила N24 пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина, сообщение на станцию скорой помощи поступило в 10 часов 35 минут. По прибытии медики констатировали смерть.
Обстоятельства происшествия сейчас уточняются, пока получить комментарий от правоохранительных органов не удалось..
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