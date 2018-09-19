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В Воронежской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 2-летний ребёнок
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В Воронежской области в ДТП с участием легковушки и грузовика погиб 2-летний ребёнок 

Вести Воронеж + ещё 1 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
В Воронежской области водитель легковушки влетел в буксировочный трос грузовика. Авария унесла жизнь двухлетнего ребёнка, ещё два человека с ранениями — в больнице. ДТП произошло во вторник, 18 сентября, около 21:50 в Боброве на улице 22 Января.
По предварительным данным, 27-летний водитель на «КамАЗе» буксировал грузовик Shaanxi. Выезжая со второстепенной дороги, он не уступил движущемуся во встречном направлении «ВАЗ-21074», и легковушка влетела в буксировочный трос.
В результате аварии ранения получили 25-летний водитель «ВАЗа» и его пассажиры: 25-летняя и 2-летний мальчик. Всех доставили в больницу. Ребёнка спасти не удалось — он скончался в реанимации.
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