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Пробил ограждение и перевернулся: в Волгоградской области в ДТП погибла семилетняя девочка из Рязани
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Пробил ограждение и перевернулся: в Волгоградской области в ДТП погибла семилетняя девочка из Рязани 

v1.ru 6 часов назад
Фото: v1.ru
Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью
В Волгоградской области на дороге из Суровикино в Серафимович вчера, 18 сентября, произошла авария, в которой погибла семилетняя школьница из Рязани. Иномарка, в которой находилась девочка, вылетела на встречку, пробила ограждение и опрокинулась.
По данным региональной полиции, авария произошла вечером в 17:20 у хутора Лобакин.
— 35-летний житель Рязани, находясь за рулем Chevrolet Lanos, выехал на полосу встречного движения, где врезался в перильное ограждение, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась, — сообщили V1.ru в ГУ МВД России по Волгоградской области.
В результате аварии семилетняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. Водитель Chevrolet Lanos доставлен в больницу в сотрясением головного мозга.
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