Пробил ограждение и перевернулся: в Волгоградской области в ДТП погибла семилетняя девочка из Рязани

Девочка получила травмы, несовместимые с жизнью

В Волгоградской области на дороге из Суровикино в Серафимович вчера, 18 сентября, произошла авария, в которой погибла семилетняя школьница из Рязани. Иномарка, в которой находилась девочка, вылетела на встречку, пробила ограждение и опрокинулась.

По данным региональной полиции, авария произошла вечером в 17:20 у хутора Лобакин.

— 35-летний житель Рязани, находясь за рулем Chevrolet Lanos, выехал на полосу встречного движения, где врезался в перильное ограждение, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась, — сообщили V1.ru ГУ МВД России по Волгоградской области.

В результате аварии семилетняя пассажирка иномарки скончалась на месте от полученных травм. Водитель Chevrolet Lanos доставлен в больницу в сотрясением головного мозга.