В Нижегородской области случилось ДТП из-за инсульта у водителя 

Автомобиль Mercedes A 140 врезался в две машины на территории охраняемой стоянки в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла 18 сентября около 19:00 в деревне Ржавка. По предварительной информации, у женщины-водителя за рулем иномарки случился инсульт, и она врезалась в припаркованные автомобили «Шевроле Нива» и Mitsubishi Lancer.
Автомобилем Mercedes управляла 45-летняя женщина с водительским стажем 20 лет. В состоянии комы ее доставили в больницу.