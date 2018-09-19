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В Нижегородской области случилось ДТП из-за инсульта у водителя
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В Нижегородской области случилось ДТП из-за инсульта у водителя 

АиФ Нижний Новгород + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Автомобиль Mercedes A 140 врезался в две машины на территории охраняемой стоянки в Кстовском районе Нижегородской области, сообщает региональное управление ГИБДД.
Авария произошла 18 сентября около 19:00 в деревне Ржавка. По предварительной информации, у женщины-водителя за рулем иномарки случился инсульт, и она врезалась в припаркованные автомобили «Шевроле Нива» и Mitsubishi Lancer.
Автомобилем Mercedes управляла 45-летняя женщина с водительским стажем 20 лет. В состоянии комы ее доставили в больницу.
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