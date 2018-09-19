В БПП опровергли информацию о замене «евроблях» на украинские номера по доступной цене

Об этом 18 сентября рассказала глава комитета по вопросам налоговой политики Нина Южанина («Блок Петра Порошенко»), передает «Обозреватель».

По словам народного депутата, сейчас ее коллеги пытаются разбалансировать проект закона, внося туда изменения, которые вряд ли будут приняты.

«Законопроекты — компромиссная модель между всеми участниками и заинтересованными сторонами. Касательно поправок, они хотят сделать ситуацию менее контролируемой, чем даже в нынешнем законодательстве. Депутаты сами загоняют себя в тупик, предлагая невероятные изменения, которые точно не примут», — пояснила Южанина.

Комментируя высказывание коллеги-однопартийца Оксаны Продан о том, что новый компромиссный законопроект предусматривает замену «евроблях» на украинские номера по доступной для водителей цене, глава комитета заверила, что о подобных вариантах решения проблемы она не слышала.

«Не знаю, о каком законопроекте идет речь, мы находимся в одной фракции, и коллега мне никогда такого не говорила. Пусть что хотят, то и подают», — подчеркнула Нина Южанина.

Напомним, 19 сентября автовладельцы на еврономерах организовали митинг под Кабинетом министров. Среди основных требований владельцев автомобилей на еврономерах — принятие законопроектов относительно улучшения растаможки машин с иностранной регистрацией, а также выделение средств на ремонт дорог в Украине.

Конфликт владельцев евроавто с властью длится уже несколько лет. В мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что правительство готово принимать участие в подготовке изменений в законы, касающиеся автомобилей с иностранной регистрацией.

15 июня 2018 года в Верховную Раду внесли два законопроекта №8487 и №8488 о регистрации в Украине автомобилей на иностранных номерах. Документы разработал Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики. Они предусматривали снижение таможенных налогов на регистрацию автомобилей на еврономерах, а также отмену запрета на таможенное оформление машин, которые не соотетствуют стандартам Евро-5.

А 5 июля стало известно, что Нацполиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в стране машин на еврономерах и применять санкции к нарушителям.

Водителей европейских машин, которые они завезли из Евросоюза полулегальным способом, без полной растаможки, воспользовавшись несовершенством украинского налогового законодательства, теперь хотят заставить растаможить машины и заплатить все налоги под угрозой штрафа в 170 тысяч гривен.

Сумма легализации автомобилей на еврономерах, по предложению парламентского комитета, будет составлять около 3 тысяч евро, независимо от возраста авто и включать акциз, таможенную пошлину, НДС и сбор в ПФУ.

В знак протеста водители не раз перекрывали движение в центре Киева и грозили блокировать дороги к аэропортам.